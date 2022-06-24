Окупанти обстріляли пожежно-рятувальну частину в Костянтинівці: 4 поранених

Російські загарбники завдали удар по пожежно-рятувальній частини в Костянтинівці Луганської області. Внаслідок цього постраждали 4 рятувальників.

Обстріл пожежної частини на Луганщині

Про це 24 каналу повідомили джерела в Луганській ОВА. Удар по будівлі стався вночі 24 червня, загиблих в наслідок обстрілу немає.

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Російським загарбникам не писані жодні закони та конвенції. Зокрема, Женевська конвенція, яка захищає рятувальників під час війни. Сьогодні вночі вони обстріляли будівлю пожежно-рятувальної частини. Четверо рятувальників отримали поранення,

– зазначили в ДСНС.

Обстріли Донеччини

Протягом 23 червня російські загарбники активно обстрілювали Донецьку область зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню "Град" та "Смерч" – по всій лінії фронту.

Під обстрілами – Красногорівка, Авдіївка, село Калинове, село Воздвиженка, село Первомайське, Бахмут, селище міського типу Південне та село Орлівка. Внаслідок цього пошкоджено 13 об’єктів, в тому числі 10 приватних житлових будинків, 1 багатоповерхівка, школа, промислове підприємство. Загинуло 2 цивільних та ще 2 поранені.

Інші обстріли Луганщини

Українські захисники відбили атаку на Лисичанськ, росіяни захопили Миколаївку. По Лисичанську та Борівському загарбники завдали авіаційні удари. Російська армія обстрілювала зі всіх наявних видів озброєння Сєвєродонецьк, Білій Горі, Вовчоярівці.

У Сєвєродонецьку російські окупанти пошкодили територію підприємства "Азот" та цегельного заводу, обстріляли селища Синецький, Павлоград та три мости, які зруйнували декілька тижнів тому. Ворог зруйнував багато будинків та приміщення житлово-комунального господарства в Лисичанську. Також від російських снарядів страждають навколишні села.

Зранку голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що українським захисникам доведеться відійти від Сєвєродонецька на нові позиції на нові та укріпленні райони, вони вже отримали таку команду від керівництва. Сергій Гайдай закликав українців не шукати у цьому "зраду". За його словами, військових ніхто не кидає й не дасть їх оточити.

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