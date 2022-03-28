Окупанти обстріляли склади 3 військових частин на Житомирщині: 2 постраждалих

На Житомирщині окупанти обстріляли склади трьох військових частин. Постраждали двоє військовослужбовців.

Склади військових частин обстріляли 27 березня увечері. Про це розповів голова Житомирської ОВА.

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Після 22-ої години був обстріл фактично трьох складів військових частин,

– повідомив Віталій Бунечко.

В одному зі складів зберігали артозброєння. Про стан потерпілих військових Бунечко не розповів.

Обстрілів цивільних об'єктів 27 березня на Житомирщині не було.

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