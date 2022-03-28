Окупанти обстріляли склади 3 військових частин на Житомирщині: 2 постраждалих
28 березня 2022 , 11:17Читать новость на русском
Джерело:Віталій Бунечко
На Житомирщині окупанти обстріляли склади трьох військових частин. Постраждали двоє військовослужбовців.
Склади військових частин обстріляли 27 березня увечері. Про це розповів голова Житомирської ОВА.
Зверніть увагу В Україні 28 березня гуманітарних коридорів не буде, – Верещук
Після 22-ої години був обстріл фактично трьох складів військових частин,
– повідомив Віталій Бунечко.
В одному зі складів зберігали артозброєння. Про стан потерпілих військових Бунечко не розповів.
Обстрілів цивільних об'єктів 27 березня на Житомирщині не було.