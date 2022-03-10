Окупанти обстріляли телевежу на Сумщині

Рашисти ввечері 9 березня обстріляли телевежу на Сумщині. На щастя, внаслідок цинічних дій російських військових ніхто не постраждав.

Під ворожий удар потрапила телевежа у Білопіллі. Це трапилося близько 21:30 у середу.

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За інформацією міського голови Білопілля Юрія Зарка, жертв немає.

Зауважимо, окупанти обстрілюють телевежі у різних містах України, аби люди не могли отримати правдиву інформацію про те, що відбувається. Раніше російські пропагандистські телеканали почали транслювати у Мелітополі.

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