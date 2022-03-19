Окупанти обстріляли житловий будинок на Житомирщині: фото наслідків

Ворожі війська 18 березня обстріляли село Будо-Вороб'ї Коростенського району, що на Житомирщині. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарську будівлю.

У ДСНС кажуть, що після потрапляння снаряду у приватному будинку почалась пожежа. Загиблих та травмованих немає.

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Постраждалих внаслідок обстрілу та пожежі немає

Гасили пожежу 6 рятувальників та 1 одиниця техніки. Згодом вони займались розбором завалів.

Зазначимо, що напередодні під ворожі обстріли потрапляли кілька сіл Коростенського району, мовиться про Залісся та Яблунівку. Внаслідок потрапляння снарядів тут теж виникало займання. Пошкоджено або зруйновано 2 приватні будинки та господарські будівлі.

Дивіться фото та відео з села Будо-Вороб'ї: