Окупанти обстріляли Житомир, Бердичів та Чуднівщину з авіації

Російські вбивці вкотре обстрілювали Житомирську область. Правоохоронці документують кожну атаку.

Про це повідомили у Нацполіції. Зазначили, що з 7:00 25 березня по 7:00 26 березня на території Житомирщини оголошували 7 повітряних тривог.

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"Під час частини з них були авіаобстріли Житомира, Бердичева та Чуднівщини. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції, працівники яких зафіксували руйнування та пошкодження", – написали правоохоронці.

Наслідки авіаударів

Окупанти завдали ракетний авіаудар у поблизу Київського шосе у Житомирі. Через це виникла пожежа. Її оперативно ліквідували вогнеборці.

Крім цього, від ракетних ударів постраждало селище у Чуднівській територіальній громаді. Рашисти пошкодили низку будівель та приватних будинків.

У Бердичеві місцеві знайшли уламки ракети та вирву від її падіння. Схожу знахідку побачили біля села Вишевичі, що на Радомильщині.

Загалом до поліції області за минулу добу надійшло понад 750 повідомлень. Перевірили приблизно 90 громадян,

– зазначили у Нацполіції.

Правоохоронці розповіли, що за період широкомасштабної війни з Росією слідчі Житомирщини розпочали 195 кримінальних проваджень, які стосуються воєнних злочинів агресора.



Уламки ракети / Фото Нацполіції

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