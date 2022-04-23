Окупанти підготували близько 200 вагнерівців: передову групу закинули у район Новобахмутівки
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Донеччину в рамках формування резерву могли перекинути вагнерівців. Близько 200 бійців ПВК можуть дислокуватись біля Новобахмутівки.
Як повідомили в українському Генштабі, підрозділ сформували як додатковий резерв. Передову групу могли вже перекинути на необхідне місце.
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Передова група проводить розвідку місцевості
Поблизу Новобахмутівки, швидше за все, вагнерівці уточнюватимуть порядок взаємодії, вивчатимуть характер місцевості та проводитимуть розвідку. Інформацію у Генштабі наразі уточнюють.
Що відбувається на Донецькому напрямку
На Донецькому напрямку ворог наступає вздовж всієї лінії зіткнення. Головні зусилля росіяни спрямовують на Сєвєродонецький напрямок. Військові держави-агресорки посилено обстрілюють наших захисників, аби їх витіснити.
Також сили ворога спрямовані на штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки та наступ у напрямку Новотошківського.
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