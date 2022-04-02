Окупанти планують наступ на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках

Російські загарбники здійснюють відступ на окремих напрямках. Ймовірно, це пов'язано з плануванням наступу в Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямку.

Для наступу окупанти активізували роботу зі своїми "добровольцями". Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зауважте Загиблих залишають на полі бою: за тиждень ЗСУ ліквідували 800 бійців 2 армійського корпусу

За допомогою відведення військ на окремих напрямках, окупанти хочуть посилитися на Сході. Зокрема на Слобожанському, Луганському та Донецькому напрямках. Загарбники планють на них напрямках наступальні дії.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках наші захисники відбили 9 ворожих атак, знищили 8 російських танків, 44 одиниці бронетехніки, 16 одиниць автомобільної техніки, та 10 артилерійських систем.

До слова, у нічному зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що попереду складні бої, адже ситуація на Сході нашої держави є вкрай складною.

Цікаво – нічне звернення Володимира Зеленського: дивіться відео