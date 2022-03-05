Окупанти почали атаки піхоти під прикриттям танків вздовж всієї лінії зіткнення на Луганщині

Російські орки активізувались на Донбасі. Окупанти вздовж усієї лінії зіткнення на Луганщині почали атаки піхоти, прикриваючись танками.

У штабі ООС запевняють, що наші захисники надійно тримаються. Як наслідок всі позиції залишаються нашими.

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На Луганщині, вздовж всієї лінії бойового зіткнення, російські окупанти, під прикриттям танків, розпочали атаки піхоти. Українські захисники стійко та мужньо утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника,

– мовиться в повідомленні.

В ООС також зазначають, що ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского миру". Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників.



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