Окупанти з повітря обстріляли склад військового арсеналу у Балаклії
26 лютого 2022 , 23:36Читать новость на русском
Джерело:Останній блокпост
Російські окупаційні війська продовжують наступ на Україну. Цього разу вони завдали удар по військових складах у Балаклії
У соцмережі опублікували фото та відео наслідків обстрілу військових складів у Балаклії, що у Харківській області
Важливо Страшні наслідки обстрілу в Сумах: відео
Зарево від вибухів помітно на відстані 20 кілометрів.
Російські війська підійшли до міста ще вдень 26 лютого.
В обід у районі села Волохів Яр внаслідок обстрілів був поранений чоловік та 13-річна дівчинка. Згодом окупанти розстріляли цивільний автобус. Загинув 19-річний хлопець, 14 поранених.