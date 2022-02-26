Окупанти з повітря обстріляли склад військового арсеналу у Балаклії

26 лютого 2022 , 23:36
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Джерело:

Останній блокпост

Російські окупаційні війська продовжують наступ на Україну. Цього разу вони завдали удар по військових складах у Балаклії

 

У соцмережі опублікували фото та відео наслідків обстрілу військових складів у Балаклії, що у Харківській області

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Зарево від вибухів помітно на відстані 20 кілометрів.

Російські війська підійшли до міста ще вдень 26 лютого.

В обід у районі села Волохів Яр внаслідок обстрілів був поранений чоловік та 13-річна дівчинка. Згодом окупанти розстріляли цивільний автобус. Загинув 19-річний хлопець, 14 поранених.

 

Автор: Ігор Саджениця