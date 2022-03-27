Окупанти примусово мобілізують кримських татар на війну проти України

У тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація чоловіків для участі у війні з Україною.

Серед тих, кого силоміць відправляють на війну, є і кримські татари, які не можуть скласти зброю через погрози застосування сили до їхніх рідних, повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

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Призовна кампанія на півострові має стартувати у квітні, але вже на 29 березня у Сімферополі заплановано проведення інструкторсько-методичних зборів із головами призовних комісій, військовими комісарами районів та іншими посадовими особами та персоналом, які залучені до призовної кампанії.

Людмила Денісова повідомила, що кримчани вже активно отримують повістки.

Аби уникнути злочинних наказів, чоловіки призовного віку намагаються виїхати з території півострова через РФ, оскільки дорога на материкову частину України закрита,

– зазначила вона.

Денісова також нагадала, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом.

Звертаюсь до світової спільноти відреагувати на цей факт для посилення санкційного тиску на РФ для звільнення всієї території України від загарбницьких військ та деокупації територій,

– закликала омбудсменка.

Згідно зі статтею 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, служити в її збройних чи допоміжних силах.

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