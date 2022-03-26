Окупанти продовжують обстрілювати Житомирщину: знищили ще одне помешкання, 4 пошкодили

Російські найманці продовжують атакувати мирних мешканців по всій Україні. Так, 25 березня вони завдали артилерійського удару по Житомирщині.

Рятувальники повідомляють, що 25 березня близько 18:00 російські найманці знищили житловий будинок в одному з населених пунктів Коростенського району. Внаслідок артилерійського удару частково пошкоджені ще чотири, а також дві господарські будівлі.

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Співробітники ДСНС прибули на місце події. Вони гасили пожежу, яка виникла внаслідок удару, а також проводили пошуково-рятувальні роботи. На щастя, вдалося обійтися без жертв і травмованих.

Наслідки артилерійського удару по Житомирщині / Фото ДСНС України

Нагадаємо, що зранку 25 березня у Житомирі пролунав вибух. Тож мер міста Сергій Сухомлин вимушений був записати відеозвернення до містян. У ньому він закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та відправлятися до укриттів.

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