Окупанти проводять перегрупування, щоб не допустити прориву ЗСУ в бік Маріуполя

13:57

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські військові намагаються перегрупуватися поблизу блокованого Маріуполя. Окупанти роблять це, щоб не допустити прориву українських військ у місто. За 24 дні війни ЗСУ вперше озвучило можливість прориву до Маріуполя.