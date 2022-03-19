Окупанти проводять перегрупування, щоб не допустити прориву ЗСУ в бік Маріуполя
19 березня 2022 , 13:57Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські військові намагаються перегрупуватися поблизу блокованого Маріуполя. Окупанти роблять це, щоб не допустити прориву українських військ у місто. За 24 дні війни ЗСУ вперше озвучило можливість прориву до Маріуполя.
За даними Генштабу, основні зусилля противника зараз спрямовані на захоплення міста Вугледар та міста-героя Маріуполя.
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Повідомляється, що окупанти проводять перегрупування на Приазовському напрямку. Росіяни змінюють позицію військ, щоб не допустити прориву ЗСУ в напрямку Маріуполя.Важливо! Вперше командування ЗСУ говорить про можливість прориву до блокадного Маріуполя.
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