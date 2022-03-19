Окупанти проводять перегрупування, щоб не допустити прориву ЗСУ в бік Маріуполя

19 березня 2022 , 13:57
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські військові намагаються перегрупуватися поблизу блокованого Маріуполя. Окупанти роблять це, щоб не допустити прориву українських військ у місто. За 24 дні війни ЗСУ вперше озвучило можливість прориву до Маріуполя.

За даними Генштабу, основні зусилля противника зараз спрямовані на захоплення міста Вугледар та міста-героя Маріуполя. 

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Повідомляється, що окупанти проводять перегрупування на Приазовському напрямку. Росіяни змінюють позицію військ, щоб не допустити прориву ЗСУ в напрямку Маріуполя. 

Важливо! Вперше командування ЗСУ говорить про можливість прориву до блокадного Маріуполя.

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Автор: Ярослава Прадід