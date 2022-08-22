росія та путін схиблені на датах та символах, – ГУР про небезпеку на День Незалежності

Українська розвідка попереджає про небезпеку на державні свята 23 – 24 серпня. ГУР вважає, що росія на чолі з владіміром путіним схиблені на датах і символах.

На День Державного прапора та День Незалежності слід бути особливо обережними. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє 24 канал.

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Треба бути обережними, бо росія схиблена на датах

Є офіційна позиція і населення попередили про те, що є підвищена загроза ракетних ударів та інших провокацій. Вони справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно, що треба бути напоготові. Саме свято День Незалежності може бути атаковане,

– зазначив Андрій Юсов.

Але Україна до цього готова, проінформовані громадяни, готові і Збройні Сили.

У росіян, на жаль, ще багато ракет, хоч і не високоточних. Біди вони можуть наробити ще багато. Тому на сигнали повітряної тривоги 23 – 24 серпня треба особливо зважати й будти обережними.

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