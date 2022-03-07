Окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку Запоріжжя, – Генштаб

Російські загарбники продовжують спроби наступу на українські міста. Окупанти скерували 3 батальйонно-тактичні групи у напрямку Запоріжжя.

Орки намагаються почати наступ у напрямку Запоріжжя. Окупанти навіть відновили залізничний рух по Антонівському мосту.

Зверніть увагу ЗСУ звільнили Чугуїв: окупантам завдали великих втрат

На Таврійському напрямку окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку міста Запоріжжя. Ворогу вдалось відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через Дніпро,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!