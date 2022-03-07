Окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку Запоріжжя, – Генштаб
7 березня 2022 , 01:16Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники продовжують спроби наступу на українські міста. Окупанти скерували 3 батальйонно-тактичні групи у напрямку Запоріжжя.
Орки намагаються почати наступ у напрямку Запоріжжя. Окупанти навіть відновили залізничний рух по Антонівському мосту.
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На Таврійському напрямку окупанти силами до трьох БТГр ведуть наступ у напрямку міста Запоріжжя. Ворогу вдалось відновити рух потягів по Антонівському залізничному мосту через Дніпро,
– йдеться в повідомленні Генштабу.
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