Окупанти скинули на Маріуполь вже майже 100 авіабомб: загинуло понад 2 тисячі людей

Російські війська безперервно бомбардують Маріуполь, внаслідок чого вже загинуло понад 2 тисячі людей. Орда Путіна скинула на місто близько ста авіабомб.

За 24 години щонайменше 22 бомбардування

У Маріупольській міськраді повідомили дані щодо бомбардувань міста рашистами. Тільки за 24 години по Маріуполю завдали щонайменше 22 бомбардування.

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Загалом з початку війни на місто було скинуто близько 100 авіабомб.

Загинуло 2187 маріупольців

Російські війська цинічно обстрілюють мирне населення. Через це станом на 13 березня вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку орди Путіна.

У міськраді заявили, що найбільша загроза йде з неба. Тому там закликали НАТО закрити небо над Україною або надати системи ППО, щоб захистити 400-тисячне населення Маріуполя.

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