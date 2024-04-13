Закликаємо вас не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі оголошення загрози одразу прямувати в укриття.

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Деталі атаки

Повітряні Сили о 18:39 попередили про керовану авіаційну ракету у напрямку Вознесенська. Приблизно за 5 хвилин після цього у місті пролунав потужний вибух.

Як зазначають моніторингові пабліки, гучний звук був наслідком роботи ППО. Попередньо ракета припинила своє існування у межах району.