Так, 4 ракети прилетіли о 05:00 до Запоріжжя від "русского міра", написав голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

До теми Зруйнований ТРЦ, розбиті вікна і будівлі: наслідки удару по Запоріжжю у фото і відео

Росіяни залишили людей без житла, зруйнували будинки десятків родин. Старух констатував, що вже немає кінотеатру і улюбленого кафе на даху.

Сьогодні Путін запропонував нам з вами паспорта Росії? Спочатку ракети, а потім паспорта! Знаєте хоч когось, хто візьме? Є така падлюка поряд?! Папірець з двоголовою куркою нехай засуне собі у ду…

– наголосив чиновник.

Також Старух поділився світлинами наслідків обстрілу Запоріжжя.

Руйнування від російських ракет у Запоріжжі / Фото Олександра Старуха:

Що відомо про обстріл Запоріжжя

Росіяни зранку 25 травня випустили по місту 4 крилатих ракети. Одну силам протиповітряної оборони вдалось збити. Перед тим по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Від удару постраждала цивільна інфраструктура у Шевченківському та Олександрівському районах. Пошкоджені щонайменше 62 будинки та торговий центр "Аврора". У будівлях повибивало вікна, а в ТЦ – зруйновані магазини.

На жаль, одна жінка загинула, ще 4 людини постраждали. Їх госпіталізували до запорізьких лікарень.

Після обстрілу Старух скликав негайне засідання комісії з надзвичайних ситуацій, щоб посилити безпеку на Запоріжжі. Підприємства в області мають посилити безпеку своїх працівників та облаштувати для них укриття. Крім того, чиновник закликав людей не ігнорувати повітряну тривогу, а ховатися в укриття.

Росіяни можуть готувати наступ на Запоріжжя

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонщини російські загарбники намагаються накопичувати сили. Вни перегруповують війська. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що до Василівки прибули 3 ворожі БТГр, які спробують рухатися на північ області. Ймовірно, у бік Запоріжжя.