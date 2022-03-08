Окупанти вбивають своїх: внаслідок обстрілу Чугуєва загинула росіянка

Російські окупаційні війська продовжують обстріл Чугуєва біля Харкова. Внаслідок обстрілу загинула громадянка Росії.

Окупанти вдалися до артобстрілу Чугуєва. Один зі снарядів влучив в будівлю. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Важливо У Сумах від авіаудару загинули 19 дорослих і 2 дітей

Внаслідок цього обстрілу загинула громадянка Росії Ольга Красимова.

Вона мешкала в Україні з 2012 року та мала посвідку на постійне проживання.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!