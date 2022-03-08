Окупанти вбивають своїх: внаслідок обстрілу Чугуєва загинула росіянка
8 березня 2022 , 12:02Читать новость на русском
Джерело:Сергій Болвінов
Російські окупаційні війська продовжують обстріл Чугуєва біля Харкова. Внаслідок обстрілу загинула громадянка Росії.
Окупанти вдалися до артобстрілу Чугуєва. Один зі снарядів влучив в будівлю. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
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Внаслідок цього обстрілу загинула громадянка Росії Ольга Красимова.
Вона мешкала в Україні з 2012 року та мала посвідку на постійне проживання.
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