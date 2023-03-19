Про це розповіли у Запорізькій ОВА. Ворог здійснив цинічний удар по житловому будинку у Василівському районі.

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Росіяни обстріляли Запоріжжя з "Градів"

Окупанти 19 березня обстріляли з "Градів" Запоріжжя. Внаслідок атаки загинули троє людей у Кам'янському. Ще двоє – зазнали поранень.

Наразі постраждалим надають всю необхідну допомогу. В ОВА наголосили, що небезпека для мирних мешканців на лінії вогню не зникає.

Ворог не має успіху на полі бою зі Збройними Силами України, тому цілеспрямовано вбиває цивільних українців. Подумайте про свою безпеку та залишайте небезпечні території! Тримаймося! З вірою у ЗСУ!

– мовиться у повідомленні.

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Чи зможе Росія найближчим часом окупувати Запоріжжя

Окупаційна російська влада оголосила Мелітополь так званою "столицею" підконтрольної Росії частини Запорізької області. У щоденному розвідувальному огляді Міноборони Британії зазначили, що це свідчить про нездатність росіян реалізувати плани з подальшого просування.

Призначений Росією гауляйтер області Євген Балицький заявив, що оголошення Мелітополя обласним центром – нібито тимчасовий захід, "поки місто Запоріжжя не буде підконтрольне Росії".

Варто зауважити, що Запорізька область – одна з чотирьох, які кремлівський диктатор Владімір Путін "приєднав" до складу Росії 30 вересня 2022 року. При цьому країна-терористка ніколи не окуповувала Запоріжжя – великий промисловий центр з населенням 700 тисяч осіб, який розташований приблизно за 35 кілометрів від лінії фронту.

"Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російської системи, що її війська навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні об'єкти в найближчому майбутньому", – вважають у британській розвідці.

Цікаво! Росіяни бояться, що очікуваний контрнаступ Сил оборони може піти на Південь. Через це окупанти розробили на Запоріжжі план втечі колаборантів до Криму. Також росіяни почали оборонні роботи в самому Криму.