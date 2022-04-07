Окупанти вдарили по Синельниківському та Криворізькому районах: відомо вже про 4 загиблих
Джерело:фейсбук Микола Лукашука
4 квітня агресор вкотре здійснив атаку на один із населених пунктів Криворізького району. Окупанти цілили й по цивільній інфраструктурі, зокрема під обстріл потрапив житловий сектор в селі.
Наразі відомо, що четверо людей загинули. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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Атака по Синельниківському та Криворізькому районах
За словами Лукашука, оскільки кордони Дніпропетровщини надійно захищені, окупанти цинічно цілять по мирних жителях та цивільних об'єктах з повітря.
Так, протягом дня було здійснено три обстріли на території області. Зокрема, російські війська вдарили по Синельниківському та Криворізькому районах. Наразі відомо, що четверо людей загинули, сім осіб дістали поранення, а двоє громадян зникли безвісти.
Всі жертви – це люди, яких човнами через річку евакуювали з окупованої території Херсонської області. Кілька груп встигли перевезти. Потім окупанти атакували з повітря і вбили цивільних людей,
– зазначив Лукашук.
Крім того, одна людина постраждала внаслідок ракетного удару у Кривому Розі.
Очільник Дніпропетровської обласної ради подякував всім захисникам, які стримують ворога і дають йому гідну відсіч.