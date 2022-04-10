Окупанти видали чергову порцію фейків щодо дій України

Зазнаючи значних втрат на бойовому фронті, Росія продовжує ввести бій в інформаційному полі. Ворог постійно поширює неправдиву інформацію щодо дій в Україні.

Так, Центр протидії дезінформації при РНБО України підготував спеціальну добірку. Зібрав у ній фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, які продукувалися 9 квітня.

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Маніпуляція – виправдовують власні воєнні злочини

Сьогодні Міноборони РФ повідомило, що "главарі українських нацистів" намагалися евакуюватися з блокадного Маріуполя. Щоб провести евакуацію, вони використали суховантаж "Апачі" під мальтійським прапором.

Так, російському кораблю довелося відкрити артилерійський вогонь по судну, внаслідок чого воно спалахнуло. Бідні росіяни повинні боротися з українськими нацистами...

Дезінформація

"Українські війська обстріляли з мінометів прикордонний пост в регіоні", – заявив губернатор російської курської області.

Фейк

В Центрі протидії дезінформації зауважили, попри те, що українські війська не утримують заручників з-поміж цивільного населення, Міноборони ворога стверджує про інше. Запевняє, що націоналісти в Україні взяли в полон іноземців й утримують їх в заручниках як живий щит 6362.

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