Росіяни відганяють авіацію якомога далі: які види аеродромів узагалі існують

Російська армія переміщує свої військові об'єкти, зокрема авіатехніку, вглиб території Росії. Ворог доволі давно почав готуватися до появи в Україні західних видів озброєння.

Після перших ударів ракетами ATACMS по військових аеродромах на тимчасово окупованих українських територіях росіяни розосередили та частково передислокували свою авіацію. Про це в етері 24 Каналу зазначив авіаційний експерт Богдан Долінце, додавши, що противник зменшив й кількість бортів, які базувались на аеродромах.

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Повністю прибрати аеродроми противник не здатен

Однак перенести самі аеродроми ворог не може, відбулось лише скорочення тих, які в зоні ризику. Долінце навів приклад ситуації в Криму, де спочатку використовувалось орієнтовно 10 аеродромів, зараз 3 – 4. Це, з його слів, пов'язано також з тим, що росіяни стягнули системи ППО з решти аеродромів для того, щоб убезпечити ті декілька.

З зими 2024 року росіяни почали змінювати стратегію, зокрема завдяки роботі українських ударних дронів. Якщо Україна отримає дозвіл на застосування далекобійної західної зброї по Росії, ймовірно, що ще менша кількість російських літаків буде базуватися на аеродромах,

– вважає Долінце.

Авіаексперт пояснив, що повністю прибрати аеродроми росіяни не можуть, бо якщо авіатехніка буде розташовуватися на відстані понад 300 кілометрів, її ефективність застосування на лінії фронту та підтримки наземних апаратів суттєво послабиться.

Раніше у росіян сотні літаків базувались на аеродромах один за одним на відстані 100 – 120 кілометрів від кордону з Україною. Тоді 3 – 4 ракети ATACMS могли всі ці літаки знищити, але в той час Україна не мала можливості це зробити,

– озвучив Долінце.

Види аеродромів в Росії

Авіаексперт пояснив, що є аеродроми постійного розміщення, де зосереджені ремонтні потужності, персонал з інженерно-технічного забезпечення. Як правило, такі аеродроми віддалені.

"Якщо говорити про всю низку аеродромів, то базування на всіх них не здійснюється, частина з них використовується як аеродроми, де проводяться операції з дозаправлення, поповнення боєкомплекту, чергування чи нічної стоянки. Складніші форми обслуговування чи ремонту літаків відбуваються на інших майданчиках обмеженої кількості", – зазначив Долінце.

11 вересня 2024 року бійці Головного управління розвідки України знищили російський винищувач Су-30СМ над Чорним морем, уразивши з ПЗРК, перебуваючи на моторному легкому човні у відкритому морі. Цей літак належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС Росії, який базується на аеродромі у Криму. Вартість винищувача – орієнтовно 50 мільйонів доларів.

Зауважте! Речник ВМС Дмитро Плетенчук повідомив, що в Криму окупанти використовують тільки 5 аеродромів, деякі з них майже порожні. Це пов'язано з тим, що територія окупованого півострова перебуває під вогневим впливом Сил оборони України. На російську авіацію, яка базується в Криму, з його слів, покладено широкий спектр завдань: патрулювання акваторії, ведення розвідки, нанесення вогневого ураження.