Окупанти відмовляються виконувати накази та не мають успіхів у бою, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Триває дев’ятнадцята доба героїчного протистояння українського народу та ЗСУ російському вторгненню.
Збройні Сили України завдають нищівних ударів по тиловій інфраструктурі – польових базах і складах для того, аби порушити системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.
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У Генштабі повідомили, що окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Свої основні зусилля вони зосереджують на закріпленні та утриманні рубежів, які зайняли раніше.
Окупанти не хочуть виконувати накази
Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування, – йдеться у повідомленні.
Російські окупанти, які відмовляються від участі у бойових діях, перебувають у Бєлгороді, де організували військовий табір комендатури. Там тимчасово перебувають хворі окупанти та ті, що відмовляються воювати проти України. У таборі з ними проводяться заходи досудового дізнання.
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