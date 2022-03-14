Окупанти відмовляються виконувати накази та не мають успіхів у бою, – Генштаб

Триває дев’ятнадцята доба героїчного протистояння українського народу та ЗСУ російському вторгненню.

Збройні Сили України завдають нищівних ударів по тиловій інфраструктурі – польових базах і складах для того, аби порушити системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

До теми Окупанти ведуть вогонь з храмів та цивільних об'єктів, – Генштаб

У Генштабі повідомили, що окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Свої основні зусилля вони зосереджують на закріпленні та утриманні рубежів, які зайняли раніше.

Окупанти не хочуть виконувати накази

Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування, – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти, які відмовляються від участі у бойових діях, перебувають у Бєлгороді, де організували військовий табір комендатури. Там тимчасово перебувають хворі окупанти та ті, що відмовляються воювати проти України. У таборі з ними проводяться заходи досудового дізнання.

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