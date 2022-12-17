Окупанти вигадали нову провокацію в Донецьку: розвідка оприлюднила задум ворога

Армія Росії, програючи на полі бою, використовує брудні інструменти ведення війни. Окупанти самі обстрілюють захоплений Донецьк, а потім звинувачують ЗСУ, нібито "знаходячи" уламки боєприпасів західного зразка на місцях обстрілу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи обстріли тимчасово окупованого міста Донецьк.

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Він підкреслив, що Україна не обстрілює цивільні квартали Донецька.

Є інформація про те, що підрозділи російської армії отримали вказівки збирати уламки боєприпасів іноземного, тобто не радянського, західного зразка. Мовиться про 155-й калібр, про всі боєприпаси, які можуть показувати "причетність" України до обстрілів Донецька. Ці залишки боєприпасів звозяться сьогодні цілеспрямовано до Донецька. І далі ми бачимо постановочні фільми та сюжети,

– сказав Юсов.

Він пояснив, що метою подібних провокацій є підрив довіру до України з боку міжнародних партнерів для припинення міжнародної допомоги, економічної та оборонної, "яка зупиняє просування російських військ і змушує їх відступати".

Андрій Юсов додав, що українські сили оборони не ведуть вогонь і не обирають собі як цілі житлові квартали, об'єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти самі обстрілюють Донецьк

Ще 6 грудня центр окупованого Донецька потрапив під обстріл, в результаті чого палахнули пожежі. Ватажки "ДНР" одразу заявили, що ЗСУ нібито обстріляли місто та вбили шістьох людей.

Водночас у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки надали докази, що удари завдали самі росіяни, про що свідчать місця прильотів. Там пояснили, що українські військові ніяк не могли завдати такого удару зі своїх позицій. Адже тоді снарядам довелося б розвертатись в повітрі на 180 градусів.