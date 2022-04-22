Окупанти вивезли у Росію маріупольців, яким обіцяли евакуацію в Україну

Російські окупанти цинічно надурили мирних мешканців Маріуполя. Замість обіцяної евакуації в Україну загарбники вивезли людей на територію держави-агресорки.

Все, що зараз може зробити влада Маріуполя, це евакуювати цивільних. Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер міста Вадим Бойченко, повідомляє 24 канал.

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Він наголосив, що потрібна повна евакуація населення. Адже в Маріуполі досі залишаються понад 100 тисяч людей.

Позавчора Росія погодила евакуацію. Мало бути 90 автобусів, але до України доїхали лише 4. Де поділися ті автобуси, які виїхали з міста, ми вже розуміємо – поїхали у напрямок Росії,

– сказав Бойченко.

Мер зазначив, що людям окупанти говорили, що повезуть їх в Україну. Такий вчинок росіян – особливо цинічний. Адже далі на маріупольців чекають "фільтраційні табори" у державі, яка скидала на них бомби та ракети.

Зауважимо, на цих 4 автобусах з Маріуполя вдалося виїхали 79 людям. На щастя, вони вже перебувають у відносній безпеці в Запоріжжі.

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