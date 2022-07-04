Окупанти визначилися з датою "референдуму" та записали всіх вчителів у "виборчі комісії"

Російські окупаційні війська продовжують підготовку до проведення "референдуму" на територіях Донбасу, Запорізької, Харківської та Херсонської областей. При цьому загарбники досі не розуміють, в який спосіб їм "приєднувати" захоплені міста до Росії.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у Кремлі остаточно визначилися з датою проведення "голосувань" на всіх підконтрольних їм територіях України, окрім Криму. Формально Путін та його оточення вирішили, що "референдуми" треба провести у так званий "єдиний виборчий день" – 11 вересня.

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Однак насправді "голосування" приурочили до іншої "пам'ятної" для Росії дати – річниці терактів у США.

"Комісії виборчих дільниць" вже створені

За даними українських спецслужб, російські окупанти вже відзвітували своєму командуванню про те, що укомплектували кожну "дільницю" для голосування.

У склад "комісій" увійшли вчителі, що живуть на тимчасово окупованих територіях. При цьому в списках є люди, які не давали жодної згоди на співпрацю з окупантами.

Скоріш за все, загарбники планують або примусити всіх "членів комісій" брати участь в організації "референдуму", або ж просто відкриватимуть дільниці навіть якщо там взагалі не буде ані наглядачів, ані "співпробітників".

Яку кількість "виборчих дільниць" створили для "голосування" окупанти, наразі невідомо, але їх точно буде небагато. Щоб створити картинку з величезними чергами для пропагандистів та показувати всім неіснуючий ажіотаж.

Крім того, путінські ординці збираються завозити на Херсонщину та Запоріжжя багато акторів масовки, які видаватимуть себе за місцевих жителів.

Які саме питання ставитимуть на "голосування" росіяни, досі ніхто не знає. Адже у Москві розглядають кілька варіантів анексії територій: приєднання частини Запорізької області до так званої "ДНР", а Херсонщини – до Кримського півострова. Аргументуватиме подібну версію Путін тим, що "народ обрав такий шлях", а також необхідністю надання "захисту російськомовного населення" ядерною парасолькою Росії.

Втім, сучасний Гітлер розглядає також варіант прямої анексії всіх новоокупованих територій. Цей план він може задіяти у випадку, якщо російські війська не зможуть утримувати населені пункти у разі контрнаступу ЗСУ.

Росіяни "погодилися" на власне приниження

Як стверджують в українських спецслужбах, той факт, що Росія намагатиметься проводити нікому не потрібні "референдуми" зокрема й на Запоріжжі, означає визнанням власного приниження. Адже "друга армія світу" не змогла захопити регіон, в якому отримала неймовірну перевагу у перші ж дні наступу. Для Путіна анексія частини Запорізької області та оголошення Мелітополя "столицею" є саме визнанням власної неспроможності.

Тим не менш, про захоплення самого Запоріжжя наразі навіть не йдеться. Як би кремлівський диктатор не хотів відкусити від України більшу територію, з військової точки зору його збройні сили опинилися у важкій ситуації на Півдні України. До того ж для збереження обличчя Путіну потрібно хоча б здобути перемогу на Донбасі. А до цього ще дуже далеко.