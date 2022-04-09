Окупанти вночі обстріляли багатоповерхівку в Сєвєродонецьку: кількість жертв уточнюється
9 квітня 2022 , 07:30Читать новость на русском
Джерело:Луганська ОВА
Ворожі війська вгатили по багатоповерхівці в Сєвєвродонецьку. Кулькість жертв наразі уточнюють.
Окупанти обстріляли житловий будинок опівночі проти 9 квітня. Про це розповів Сергій Гайдай.
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Внаслідок обстрілів спалахнула пожежа.
Обстріляли старі райони Сєвєродонецька – полум'ям зайнявся багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється,
– повідомив очільник Луганської ОВА.
Загарбники продовжують штурмувати Рубіжне й Попасну та одночасно завдають артилерійських ударів по житлових кварталах інших міст.