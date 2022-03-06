Окупанти вщент рознесли виправну колонію в Харкові: відео руїн

Російські окупанти продовжують обстріл Харкова з важкого озброєння. Окрім житлових будинків, руйнацій зазнають у різні установи.

Частина будівель державної установи "Холодногірська виправна колонія № 18" були розбомблені та знищені. Замість них – лише руїни.

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Виправна колонія в районі Холодна гора у Харкові потрапила під обстріли ще в суботу 5 березня. Тоді під обстріли потрапили райони Салтівка і Москалівка.

Відео наслідків обстрілу виправної колонії у Харкові