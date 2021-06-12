Окупанти не пропускають українців: рух у більшості пунктах пропуску заблокований

Відповідно до рішення командувача Операції Об'єднаних сил, усі КПВВ є відкритими для пропуску через лінію розмежування. Вони працюють щодня з 08:00 до 16:00.

Водночас окупанти блокують рух. Зокрема, навпроти КПВВ "Новотроїцьке" бойовики розблоковують рух тільки для окремих громадян двічі на тиждень – у понеділок та п'ятницю.

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Що відбувалося на КПВВ

За ці дні лінію розмежування у контрольному пункті перетнули 305 людей та 47 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини. На підконтрольну українській владі територію проїхали 436 людей та 70 транспортних засобів.

З усіх 7 відкритих КПВВ повноцінно працює лише "Станиця Луганська". Упродовж тижня пасажиропотік там збільшився на 15%. За цей час на окуповану територію України пройшли 6 684 людини, а на контрольовану територію – 7 321 людину.

Бойовики також не допустили на тимчасово окуповану територію України 30 людей.

Прикордонники упіймали 5 людей, які намагалися потрапити на контрольовану територію за частково підробленими документами. Відповідні дані вже передали до Нацполіції.

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