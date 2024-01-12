Окупанти запустили "Шахеди": на Київщині та у низці інших областей оголосили тривогу
Російські окупанти продовжують скоювати свої терористичні атаки. Увечері 12 січня окупанти запустили "Шахеди".
У низці областей оголосили повітряну тривогу. Людей просять негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
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22:48 Захисники українського неба повідомили, що ворожа ракета рухається у бік Охтирки на Сумщині.
22:41 Російські "Шахеди" підлетіли до Київської області.
22:35 Жителів Миргорода попереджають про загрозу.
22:27 Харківську область попереджають про загрозу ракетної атаки.
22:01 Захисники українського неба попередили про небезпеку для Полтавської області.
21:18 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування "Шахедів" для Сумської області.