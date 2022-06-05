Окупанти застосували фосфорні боєприпаси на Харківщині

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста та села. Ворог застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки, що на Харківщині.

Про це свідчать нові дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 5 червня.

Важливо Росіяни кинули основні зусилля на оточення ЗСУ біля Сєверодонецька і Лисичанська

На Харківському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до державного кордону. Противник не припиняє вогневе ураження позицій наших військ поблизу Харкова.

Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки,

– заявили у Генштабі ЗСУ.

Що таке фосфорна зброя Фосфорна зброя – це вид запальних боєприпасів, начинених білим фосфором. При взаємодії з повітрям він починає горіти і продовжує горіти, доки повністю не зникне. Ці боєприпаси підпадають під заборону Женевської конвенції 1949 року, що обмежує застосування окремої зброї навіть у воєнний час, оскільки вона є негуманною.

Саме агресивність та висока температура фосфорних бомб стали причиною заборони такої зброї. Попри це, російські окупанти продовжують застосовувати її в бойових діях в Україні.

Фосфорні бомби дуже небезпечні і люди, які потрапили під удар, можуть отримати серйозні каліцтва. Найчастіше фосфорна бомба призводить до важких опіків на тілі, а при вдиханні жару від фосфорної суміші – до жахливих ран легенів та отруєння. Крім того, фосфор дуже отруйний, і навіть невелика його концентрація може виявитися смертельною для людини.

Що робити при фосфорному бомбардуванні

Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі. Потрібно рясно поливати або змочувати водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору. Обережно зніміть одяг. Краще робіть це прямо у воді або продовжуйте поливати уражені ділянки водою. Рану потрібно обробити содовим розчином: на 1 склянку води додати 1 чайну ложку соди. У жодному разі не використовуйте вату і перекис водню.

Харківська область залишається важливим плацдармом для наступу російської армії. Ворог обстрілює міста та села в цьому регіоні та планує подальші наступи.

Російські окупанти активно ведуть бої в Харківській області. Також вони організували там логістичний центр, куди перекидають свої війська та звідки планують подальші наступи. Таким центром стало місто Ізюм. Адже через цей населений пункт проходять декілька шляхів, у тому числі й з території Росії. А також з нього дороги ведуть на Донбас.