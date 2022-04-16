Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Олександрії, – мер
16 квітня 2022 , 02:06Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Кузьменка
Росіяни 15 квітня завдали ракетного удару по аеропорту міста Олександрія, що на Кіровоградщині. Там вже працюють екстрені служби.
Про це повідомив мер міста Сергій Кузьменко. Ракета вразила летовище о пів на 10 годину вечора, проте одразу повідомляти про місце влучання заборонено.
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Назвали точний час удару
Ракета росіян вдарила по аеропорту о 22:26. Туди негайно направили співробітників ДСНС, які почали проводити аварійно-рятувальні роботи.
Ворог завдав удар по інфраструктурі аеродрому. Проте наразі невідомо, які саме там пошкодження. Також не повідомили, чи є постраждалі.
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