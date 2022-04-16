Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Олександрії, – мер

Росіяни 15 квітня завдали ракетного удару по аеропорту міста Олександрія, що на Кіровоградщині. Там вже працюють екстрені служби.

Про це повідомив мер міста Сергій Кузьменко. Ракета вразила летовище о пів на 10 годину вечора, проте одразу повідомляти про місце влучання заборонено.

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Назвали точний час удару

Ракета росіян вдарила по аеропорту о 22:26. Туди негайно направили співробітників ДСНС, які почали проводити аварійно-рятувальні роботи.

Ворог завдав удар по інфраструктурі аеродрому. Проте наразі невідомо, які саме там пошкодження. Також не повідомили, чи є постраждалі.

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