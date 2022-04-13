Окупанти завдали 53 удари по Харківщині: постраждали 22 людей, серед них 3 дітей

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення, зокрема у Харкові. Місто з першого дня війни зазнає атак.

Лише впродовж вчорашньої доби, 12 квітня, окупанти завдали близько 53 удари з артилерії та РСЗВ. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За інформацією очільника області, внаслідок обстрілів постраждали 22 мирних жителів, серед них 3 дітей.

На жаль, без загиблих не обійшлось. Авіаудари стали причиною смерті 7 людей.

Хлопчик двох років загинув від обстрілів напередодні

Дворічний хлопчик, який отримав поранення від обстрілів кілька днів тому, помер у лікарні. Ми нічого не пробачимо! Ворог діє жалюгідними методами, тероризуючи цивільних,

– заявив Синєгубов.

Водночас він запевнив, що Збройні Сили України тримають позиції, оборону Харкова та області, зміцнюючи свою військову присутність, резерви та озброєння.

Повірте, наші ЗСУ щодня знищують багато техніки та живої сили росіян, вірте нашим захисникам та зберігайте спокій,

– повідомив очільник ОВА.