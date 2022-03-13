Окупанти завдали авіаудару по школі на Миколаївщині
13 березня 2022 , 16:59Читать новость на русском
Окупанти обстріляли школу на Миколаївщині. Відомо, що по закладу завдали авіаудару.
Відповідну інформацію оприлюднив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Це трапилось 13 березня – на 18 день війни, яку Росія почала проти України.
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Орки на Миколаївщині завдали ударів по школі
Орки авіаударом по школі! Яким потрібно бути моральним виродком, щоб давати та виконувати такі команди!
– сказав Кім.
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