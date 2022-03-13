Окупанти завдали авіаудару по школі на Миколаївщині

Окупанти обстріляли школу на Миколаївщині. Відомо, що по закладу завдали авіаудару.

Відповідну інформацію оприлюднив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Це трапилось 13 березня – на 18 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Окупанти скинули на Маріуполь вже майже 100 авіабомб: загинуло понад 2 тисячі людей

Орки на Миколаївщині завдали ударів по школі

Орки авіаударом по школі! Яким потрібно бути моральним виродком, щоб давати та виконувати такі команди!

– сказав Кім.

Орки атакували школу на Миколаївщині: відео