Окупанти завдали авіаудару в районі залізничного вокзалу в Києві: що кажуть в Укрзалізниці

В Укрзалізниці підтвердили, що російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей.

За їх даними, снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень.

До теми У Києві біля вокзалу пролунав потужний вибух: прилетіла ракета

Інформація про наразі постраждалих уточнюється. Водночас рух поїздів продовжується.

Очевидці повідомляють, що потужний вибух у Києві стався близько 20:50. Від удару тряслись вікна та увімкнулась сигналізація на авто. Згодом радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що щось прилетіло в районі підземного переходу біля залізничного вокзалу. Ймовірно, це був ракетний удар.

Додамо, що внаслідок удару орків по Центральному вокзалу Києва серйозних пошкоджень зазнала велика теплотраса.

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