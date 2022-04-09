Окупанти завдали ракетного удару по Миргороду: є постраждалі та значні руйнування

Вночі росіяни ракетами обстріляли Миргород. Внаслідок атаки є постраждалі та значні руйнування інфраструктури.

Обстрілювали інфраструктуру

Про обстріл повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін 9 квітня.

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Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетного удару по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування,

– написав Лунін.

Жертв немає

За даними Полтавської ОДА, унаслідок обстрілу постраждали двоє людей. Наразі вони отримують всю необхідну допомогу.

Відомо, що Миргород не вперше зазнав ракетного удару – 2 квітня було 3 "прильоти" по інфраструктурі міста.

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