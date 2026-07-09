Окупанти заявили про ураження двох танкерів в Азовському морі

Росіяни заявляють, що в ніч на 9 липня безпілотники знову атакували танкери в Азовському морі. Внаслідок удару на місці спалахнула пожежа.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

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Що відомо про уражені танкери?

Юрій Слюсар заявив, що вночі під час відбиття повітряної атаки на Ростовську область нібито було знищено понад два десятки БпЛА.

За його словами, у Таганрозькій затоці дрони знову атаковано два танкери, вони отримали механічні пошкодження.

Екіпажі танкерів евакуйовано. Внаслідок влучення БпЛА сталося займання. На одному з судів – процес триває, на другому – пожежа повністю ліквідована. Інформація уточнюється,

– йдеться в повідомленні.

Губернатор додав, що в Азовському районі внаслідок падіння уламків БпЛА також сталося займання очерету в кар'єрі, на місці працюють спеціалісти протипожежної служби.

Загалом, як стверджують росіяни, цієї ночі дрони збивали в Ростові-на-Дону, Таганрозі та Гуково, а також в Азовському, Неклинівському та Чортківському районах.

Ататку також підтвердив телеграм-канал Exilenova+. Там зазначили, що сервіс NASA FIRMS фіксує нові термічні аномалії в акваторії Азовського моря – це може свідчити про нову атаку на судна поблизу узбережжя Криму.

Нагадаємо, 8 липня командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що протягом останніх 72 годин українські бійці уразили загалом 21 вороже судно тіньового флоту країни-агресорки, а також 1 суховантаж та 1 пором у Керчі.

Лише протягом ночі на 8 липня під ударом опинилися одразу 9 танкерів.