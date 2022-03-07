Окупанти знищили церкву на Житомирщині, побудовану ще у 1862 році

На Житомирщині бойовики вночі знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Її збудували ще 1862 році.

Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, він опублікував також фото зруйнованої церкви.

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Сьогодні вночі в селі В'язівка на Житомирщині була знищена російськими загарбниками церква (Покровська) Різдва Пресвятої Богородиці, побудована в 1862 році,

– написав Гончаренко.

Депутат додав, що це повне дно. Вони ніколи не відмиються від такої ганьби.

Житомирщина продовжує страждати від атак загарбників. Через це в області зруйновані кілька будівель, за останню добу внаслідок обстрілів 1 людина постраждала.

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