Окупанти знищили церкву на Житомирщині, побудовану ще у 1862 році
Джерело:телеграм Гончаренка
На Житомирщині бойовики вночі знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Її збудували ще 1862 році.
Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко, він опублікував також фото зруйнованої церкви.
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Сьогодні вночі в селі В'язівка на Житомирщині була знищена російськими загарбниками церква (Покровська) Різдва Пресвятої Богородиці, побудована в 1862 році,
– написав Гончаренко.
Депутат додав, що це повне дно. Вони ніколи не відмиються від такої ганьби.
Житомирщина продовжує страждати від атак загарбників. Через це в області зруйновані кілька будівель, за останню добу внаслідок обстрілів 1 людина постраждала.
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