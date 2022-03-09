Російські окупанти знову завдали авіаудару по Житомиру. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок та місцеву котельню.

Унаслідок влучання снаряду жиловий будинок повністю зруйнований, а одна людина зазнала поранень. Через влучання в котельню у місті можуть бути перебої з теплопостачанням.

Зверніть увагу Миколаїв обстрілюють: знову градами та ураганами

Очевидцям вдалося навіть зафіксувати ворожий винищувач, який здійснив авіаудар. Цей ролик тепер серед доказів військових злочинів Росії.

Авіаудар по Житомиру: дивіться відео

Котельня, яку пошкодив ворожий снаряд, за словами мера міста Сергія Сухомлина, забезпечувала теплом близько 30% Житомира. Тому тепер з теплопостачанням можуть виникнути перебої.

Наслідки авіаудару по Житомиру: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

До теми – попередній авіаудар по Житомиру: дивіться відео