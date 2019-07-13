Окупанти 24 рази обстріляли Донбас: є поранені

Упродовж доби 12 липня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них 13 разів – із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброєю. Унаслідок обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення та 1 – бойове травмування.

Окупанти відкривали вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Лебединського, Новотроїцького, Водяного, а також околиці Павлопіля, у районі населених пунктів Березове, Авдіївка, Піски, Мар'їнка та околиці Новомихайлівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 9 разів: поблизу Зайцевого, Травневого, Новолуганського, Новоолександрівки, у районі населених пунктів Попасна, Золоте-4 та Світлодарськ.

У результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець отримав поранення та 1 – бойове травмування. За даними розвідки 12 липня 1 окупанта знищено та 3 – поранено.

Від початку поточної доби ворог уже 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти здійснили два обстріли позицій українських захисників поряд Широкиного та поблизу Авдіївки.