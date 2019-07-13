Яка головна умова для перемовин по Донбасу: версія експерта

В переговорах щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі визначальною буде зустріч Трампа і Зеленського. Не варто очікувати зсувів до завершення виборів в Україні і формування коаліції. Але Путін своєї позиції не змінить.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський, коментуючи телефонну розмову Зеленського і Путіна.

Читайте також: Завершення війни на Донбасі і повернення Криму: програми партій, які йдуть у Раду

Президент Зеленський, крім представників нормандського формату, запросив до переговорів Трампа і прем’єра Великобританії Терезу Мей. Поки офіційної реакції Білого дому немає. Тому дуже важливою буде зустріч Трампа і Зеленського,

– підкреслює Андрій Вігірінський.

За словами політолога, як тільки в Україні завершаться парламентські вибори і стане зрозумілим новий формат коаліції, тоді можна більш конкретно говорити про зустріч щодо Донбасу – у нормандському чи розширеному форматі. Зараз, зауважує Вігірінський, у Зеленського немає міністрів закордонних справ і оборони, щоб почати організовувати таку зустріч. Головне – немає дієздатного законотворчого органу і уряду.

Що таке нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у чотиристоронньому форматі – за участю Німеччини, Франції, Росії, України. Почалися вони 6 червня 2014 року, а отримали таку назву, тому що перша зустріч очільників цих вищезазначених держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

Водночас експерт підкреслює: Путін публічно погоджуватиметься. Але насправді не треба чекати від президента РФ жодних компромісних кроків: розведення військ, припинення обстрілів, звільнення військовополонених. Незалежно від того, що Путін і Зеленський поговорили телефоном.

Путін публічно ніколи не відмовлявся від перемовин. Але потім вимагає, щоб Україна йшла на поступки. І своїми заявами продовжує гнути сталу зовнішньополітичну лінію. Якщо зустрічатися – то давайте говорити про конкретику. Фактично Путін говорить: "Я приїду, але щоб Зеленський все організував". При цьому Путін розуміє, що наразі Зеленському таку зустріч з об’єктивних причин неможливо організувати,

– переконаний Вігірінський.

Читайте також: Зеленський пропонує Путіну переговори у новому форматі: позиція Франції

Експерт зауважує: поки рано говорити, що буде далі. Порошенко з Путіним мало не щотижня розмовляли телефоном. Тому Зеленський спочатку повинен запропонувати конкретну дорожню карту щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі: що він готовий реалізувати і в які терміни.

Про що говорив президент України Володимир Зеленський із Путіним? 11 липня Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Під час неї президенти обговорили майбутню зустріч у нормандському форматі, обмін полонених осіб. Ключовим питанням стало звільнення полонених військових моряків. Як відомо, Володимир Зеленський ініціював перемовини в розширеному нормандському форматі. Путін відповів, що Росія готова до переговорів щодо України в будь-якому форматі, але зустріч повинна бути опрацьована, а в Києві має бути сформований уряд.