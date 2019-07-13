09:07
13 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіянам дозволили їсти конфіскат. Піраміда Маслоу для РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 12 липня
      Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського
      Вєсті.UA
      19:00, 12 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Яка головна умова для перемовин по Донбасу: версія експерта

      842 Читать новость на русском
      Президент Зеленський погоговрив з Путіним
      Президент Зеленський погоговрив з Путіним / gettyimages.com

      В переговорах щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі визначальною буде зустріч Трампа і Зеленського. Не варто очікувати зсувів до завершення виборів в Україні і формування коаліції. Але Путін своєї позиції не змінить.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський, коментуючи телефонну розмову Зеленського і Путіна.

      Читайте також: Завершення війни на Донбасі і повернення Криму: програми партій, які йдуть у Раду

      Президент Зеленський, крім представників нормандського формату, запросив до переговорів Трампа і прем’єра Великобританії Терезу Мей. Поки офіційної реакції Білого дому немає. Тому дуже важливою буде зустріч Трампа і Зеленського,
      – підкреслює Андрій Вігірінський.

      За словами політолога, як тільки в Україні завершаться парламентські вибори і стане зрозумілим новий формат коаліції, тоді можна більш конкретно говорити про зустріч щодо Донбасу – у нормандському чи розширеному форматі. Зараз, зауважує Вігірінський, у Зеленського немає міністрів закордонних справ і оборони, щоб почати організовувати таку зустріч. Головне – немає дієздатного законотворчого органу і уряду.

      Що таке нормандський формат?Це перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які проходять у чотиристоронньому форматі – за участю Німеччини, Франції, Росії, України. Почалися вони 6 червня 2014 року, а отримали таку назву, тому що перша зустріч очільників цих вищезазначених держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у нормандському форматі відбулася низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.

      Водночас експерт підкреслює: Путін публічно погоджуватиметься. Але насправді не треба чекати від президента РФ жодних компромісних кроків: розведення військ, припинення обстрілів, звільнення військовополонених. Незалежно від того, що Путін і Зеленський поговорили телефоном.

      Путін публічно ніколи не відмовлявся від перемовин. Але потім вимагає, щоб Україна йшла на поступки. І своїми заявами продовжує гнути сталу зовнішньополітичну лінію. Якщо зустрічатися – то давайте говорити про конкретику. Фактично Путін говорить: "Я приїду, але щоб Зеленський все організував". При цьому Путін розуміє, що наразі Зеленському таку зустріч з об’єктивних причин неможливо організувати,
      – переконаний Вігірінський.

      Читайте також: Зеленський пропонує Путіну переговори у новому форматі: позиція Франції

      Експерт зауважує: поки рано говорити, що буде далі. Порошенко з Путіним мало не щотижня розмовляли телефоном. Тому Зеленський спочатку повинен запропонувати конкретну дорожню карту щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі: що він готовий реалізувати і в які терміни.

      Про що говорив президент України Володимир Зеленський із Путіним? 11 липня Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Під час неї президенти обговорили майбутню зустріч у нормандському форматі, обмін полонених осіб. Ключовим питанням стало звільнення полонених військових моряків. Як відомо, Володимир Зеленський ініціював перемовини в розширеному нормандському форматі. Путін відповів, що Росія готова до переговорів щодо України в будь-якому форматі, але зустріч повинна бути опрацьована, а в Києві має бути сформований уряд.

      blog_ava
      У Харкові поряд з бюстом Жукова пройшла акція протесту
      сьогодні
      1021
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Зеленський Володимир Путін Нормандський формат Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      сьогодні , 08:40 Битва на Курській дузі: "перемога" Червоної армії насправді була поразкою, – Die Welt
      Борис Немировський 437
      Иранский флот против британского
      сьогодні , 01:30 Иранский флот против британского
      Іван Яковина 1594
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      12 липня , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1314
      Письмо из Луганска: взять кредит и не отдать – война все спишет
      12 липня , 22:00 Письмо из Луганска: взять кредит и не отдать – война все спишет
      Ольга Черненко 796
      Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      12 липня , 20:02 Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      1754
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук