Окупанти гатять: проросійські силовики одночасно обстріляли сили ЗСУ біля 3 населених пунктів

Щоденний брифінг представника прес-центру Об’єднаних сил. Порівняно з минулою добою, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил була менш напруженою. Російські окупанти 10 разів обстріляли позиції наших військ, три з яких – із застосуванням мінометів калібру 120 мм, що заборонені Мінськими домовленостями. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог сім разів обстріляв позиції наших захисників: у районі села ВОДЯНЕ, з тимчасово окупованих населених пунктів УЖІВКА та ЗАЇЧЕНКО, двічі били з мінометів калібру 120 мм, а третій обстріл стався із застосуванням станкового протитанкового гранатомету; поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ, з території тимчасово окупованого села САХАНКА, вдарили з мінометів калібру 120 мм; у районі населеного пункту ПАВЛОПІЛЬ, з тимчасово окупованого населеного пункту УКРАЇНСЬКЕ, двічі гатили з протитанкових ракетних комплексів, станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу міста АВДІЇВКА, з території тимчасово окупованого села ЯКОВЛІВКА, злочинці вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник тричі обстріляв українських захисників: у районі села КРИМСЬКЕ, з тимчасово окупованого населеного пункту СЕНТЯНІВКА, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ з території тимчасово окупованого населеного пункту ДОЛОМІТНЕ, били з великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту ТРАВНЕВЕ, з селища БАЙРАК, передмістя тимчасово окупованого міста ГОРЛІВКА, ворог застосував бойову машину піхоти БМП-1 та станковий протитанковий гранатомет. Внаслідок цинічних злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Об 11 годині 10 хвилин під час обстрілу противником одного із взводних опорних пунктів 93-ї окремої механізованої бригади сержант Тарас Нетяга вів бій на позиції в напівзруйнованому будинку. Головний сержант взводу є досвідченим бійцем, адже воює вже майже три роки, і зарекомендував себе, як грамотний командир та мужній воїн. Кулеметно-автоматний вогонь противника був надто щільним. Водночас, застосувавши всі чергові вогневі засоби, підрозділ 93-ї окремої механізованої бригади зупинив вогонь противника та примусив ворога відійти. На жаль, сержант Нетяга отримав поранення у праве стегно. Старший бойовий медик підрозділу сержант Олексій Сметана своєчасно надав бойовому побратиму невідкладну медичну допомогу. Наразі сержант Тарас Нетяга перебуває у військовому госпіталі, його життю нічого не загрожує. Обидва воїни, сержант НЕТЯГА Тарас Вікторович та сержант СМЕТАНА Олексій Геннадійович, за мужні дії подані до нагородження Командувачем об'єднаних сил. У подальшому на злочинні обстріли ворога захисники України миттєво відповідали вогнем, не даючи йому жодних шансів. За даними розвідки, 13 лютого двох окупантів було знищено та двох поранено. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують мужньо виконувати бойові завдання. У всіх випадках злочинних дій противника вживають невідкладних заходів з метою збереження життя військовослужбовців Об'єднаних сил та мирного населення. Засобами радіоелектронної боротьби підрозділів Об'єднаних сил двічі подавлено намагання противника застосувати безпілотні літальні апарати. Від початку доби ворог чотири рази обстріляв позиції наших військ. При цьому окупанти 5 разів застосували важке озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Усі обстріли здійснено по підрозділах у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": у районі селища ПІСКИ, з території тимчасово окупованого населеного пункту ВЕСЕЛЕ – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП та ручних протитанкових гранатометів, а також із тимчасово окупованого населеного пункту ЖАБУЛЬКИ – з мінометів калібру 82 мм; у районі населеного пункту ОПИТНЕ, з території тимчасово окупованого села СПАРТАК – з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також озброєння БМП; поблизу міста АВДІЇВКА, з території тимчасово окупованого населеного пункту ЯКОВЛІВКА – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено. Контрольованою залишається і криміногенна ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил. Відповідно до рішення Командувача, підрозділи усіх правоохоронних структур, що включені до складу сил та засобів Об'єднаних сил та виконують свої службові завдання на території Донецької та Луганської областей, приділяють підвищену увагу дотриманню законності. У визначених населених пунктах тривають фільтраційні заходи, на належному рівні проводиться контрольно-пропускний режим, забезпечуються громадська безпека та не допускаються спроби незаконного переміщення товарів, зброї та боєприпасів. Упродовж минулої доби представниками Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил припинено 777 правопорушень адміністративного характеру. До відділів поліції було доставлено четверо громадян, які підозрюються у зв’язках із збройними формуваннями Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей. Підрозділами Національної поліції, які несуть службу на стаціонарних та мобільних блокпостах на території Донецької та Луганської областей розкрито: крадіжок – 19; фактів незаконного обігу зброї та боєприпасів – 3; фактів незаконного обігу наркотичних засобів – 4. Із незаконного обігу вилучено: нарізна гвинтівка ККV-1001 з 4-ма патронами 5,6 мм – 1 шт.; граната РГД-5 з запалом – 1 шт.; набоїв калібру 5,45 мм – 54 шт.; набоїв калібру 9 мм – 50 шт. Контрольні пункти в'їзду-виїзду протягом доби працювали у штатному режимі. На підконтрольну владі України територію та у зворотному напрямку протягом доби прослідувало майже 40 тисяч осіб та понад чотири з половиною тисячі транспортних засобів. У пропуску через КПВВ з різних правомірних причин, відмовлено 15-ом особам. Окрім того, особовим складом КПВВ протягом дня 13 лютого виконано 95 доручень уповноважених державних органів. Сума контрабанди протягом минулої доби, яка була виявлена представниками Державної прикордонної служби спільно зі співробітниками Державної фіскальної служби України зі складу Об’єднаних сил склала майже 120 тисяч гривень. Так, о 10.10 на КПВВ «Мар’їнка» для виїзду до тимчасово окупованої території України на транспортному засобі прибув громадянин України. Під час проведення огляду прикордонним нарядом спільно з представниками ДФС було виявлено та вилучено зубні імпланти на суму 39 650 гривень. По обіді на тому ж самому КПВВ о 15.20 для виїзду до тимчасово окупованої території України на транспортному засобі прибув інший громадянин України. В результаті прискіпливого огляду в автомобілі було виявлено та вилучено партію брендових рюкзаків на загальну суму 40 562 гривні. Військовослужбовці Об’єднаних сил 13 лютого в повному обсязі забезпечили безпеку робіт на Донецькій фільтрувальній станції та проїзд працівників робочої зміни до ДФС та в зворотному напрямку. Впродовж минулої доби підрозділами цивільно-військового співробітництва Об’єднаних сил доставлено благодійну допомогу малозабезпеченим верстам населення в населених пунктах СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, ТРАВНЕВЕ, ГЛАДОСОВЕ, СЕМИГІР'Я, КОМИШУВАХА, ОРЛОВСЬКЕ, НИЖНЬОВІЛЬХОВЕ, ПШЕНИЧНЕ, МАКАРОВЕ та МАРІУПОЛЬ. Крім того, проведено інформування щодо мінної безпеки та зменшення ризику, пов’язаного із вибухонебезпечними предметами з учнями перших-четвертих класів школи-інтернату міста Торецьк. Також організовано доставку військовослужбовців до кабінету лікаря-стоматолога та в зворотному напрямку, забезпечено роботу стоматологічного кабінету "Тризуб-2" в населеному пункті Бердянське. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи працюють у штатному режимі. Суспільно-політична обстановка в районі проведення операції залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують кваліфіковано виконувати завдання за призначенням. Українське суспільство може бути впевнене, що українські військові гідно захищають суверенітет і незалежність України та її громадян. Слава Україні! Представник прес-центру Олексій Жуганов