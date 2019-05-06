Окупанти обстріляли українські позиції із мінотометів і наткнулись на жорстку відсіч ЗСУ

Проросійські окупанти на Донбасі за минулу добу, 5 травня, 11 разів порушували режим припинення вогню. Із них двічі із застосуванням заборонених мінськими угодами 120-міліметрових мінометів.

Так заборонене озброєння ворог використав поблизу Авдіївки й Новозванівки, передають у штабі ООС. Окрім того, із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вели поблизу Талаківки, Павлополя, Лебединського і Богданівки.

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Автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю проросійські бойовики застосували біля населеного пункту Пищевик. А поблизу Кримського окупанти двічі гатили із протитанкових ракетних комплексів.

На щастя, жертв чи поранених серед українських воїнів немає. Натомість, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 5 травня одного окупанта було знищено, ще п'ятьох – поранено.