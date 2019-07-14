Окупанти в Криму відібрали пляж для російської армії: відео

У Криму шостий рік поспіль пляжний сезон проходить в окупації. Туристів на півострові практично немає. А окупаційна влада взагалі відібрала декілька пляжів у кримчан. Детальніше про відпочинок у Криму – читайте у матеріалі 24 каналу.

Пляжі для армії РФ

У Севастополі окупаційна влада відібрала у жителів змогу відпочивати на пляжах. Їх відгородили для потреб російських збройних сил.

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"На всій території Ласпі відкритими залишились 50 метрів і пляж невеликий біля "Бухти мрії", – сказала громадська активістка.

Хто відпочиває у Криму

До окупованого Криму таки приїжджають відпочивати з Росії. Щоправда, ті, хто замість коштів на відпустку та оздоровлення отримали путівки на півострів. А декому за кордон – просто зась.

"В мене чоловік у МВС працює. У них там заборонено, не рекомендується (їхати за кордон, – 24 канал)", – сказала жителька Криму.



На пляжах в окупованому Криму майже немає відпочивальників



Пусті пляжі у Криму

Яка ціна відпочинку

У соцмережах пишуть – "нормальні російські" туристи поїхали не до Криму, а в Туреччину. І, як приклад, наводять ціни.

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"Ми з чоловіком могли елементарно з'їздити в Туреччину за 55 тисяч. Тут у нас понад 100 тисяч йде", – пояснила туристка з Росії.

Скільки коштує відпочинок в окупованому Криму – детальніше читайте тут

Черги за українськими паспортами

Жителі окупованого півострова тепер надають перевагу закордонним курортам. Та вже штурмують паспортні столи на Херсонщині, аби отримати український біометричний паспорт. За їхніми словами, російський не дає змоги для безвізових подорожей.

Дивіться відео, як кримчани стоять у чергах заради українського закордонного паспорта: