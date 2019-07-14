15:28
14 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, 13 липня
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, 13 липня
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Окупанти в Криму відібрали пляж для російської армії: відео

      165 Читать новость на русском

      У Криму шостий рік поспіль пляжний сезон проходить в окупації. Туристів на півострові практично немає. А окупаційна влада взагалі відібрала декілька пляжів у кримчан. Детальніше про відпочинок у Криму – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Пляжі для армії РФ

      У Севастополі окупаційна влада відібрала у жителів змогу відпочивати на пляжах. Їх відгородили для потреб російських збройних сил.

      Цікаво! Крим страждає від нового екологічного лиха – фото та відео

      "На всій території Ласпі відкритими залишились 50 метрів і пляж невеликий біля "Бухти мрії", – сказала громадська активістка.

      Хто відпочиває у Криму

      До окупованого Криму таки приїжджають відпочивати з Росії. Щоправда, ті, хто замість коштів на відпустку та оздоровлення отримали путівки на півострів. А декому за кордон – просто зась.

      "В мене чоловік у МВС працює. У них там заборонено, не рекомендується (їхати за кордон, – 24 канал)", – сказала жителька Криму.

      На пляжах в окупованому Криму
      На пляжах в окупованому Криму майже немає відпочивальників

      пляж крим
      Пусті пляжі у Криму

      Яка ціна відпочинку

      У соцмережах пишуть – "нормальні російські" туристи поїхали не до Криму, а в Туреччину. І, як приклад, наводять ціни.

      Варте уваги! У мережі висміяли порожні пляжі окупованого Криму

      "Ми з чоловіком могли елементарно з'їздити в Туреччину за 55 тисяч. Тут у нас понад 100 тисяч йде", – пояснила туристка з Росії.

      Скільки коштує відпочинок в окупованому Криму – детальніше читайте тут

      Черги за українськими паспортами

      Жителі окупованого півострова тепер надають перевагу закордонним курортам. Та вже штурмують паспортні столи на Херсонщині, аби отримати український біометричний паспорт. За їхніми словами, російський не дає змоги для безвізових подорожей.

      Дивіться відео, як кримчани стоять у чергах заради українського закордонного паспорта:

      Чому кримчани не можуть виїжджати за кордон з російськими паспортами? З березня 2014 року у Криму почали видавати російські паспорти. Проте Євросоюз, США та інші країни, які не визнають Крим територією Росії, заявили, що не пускатимуть жителів півострова, які отримали російський закордонний паспорт. Через це їздити за кордон жителі окупованого півострова можуть лише за паспортами України.

      blog_ava
      Головні новини 13 липня: обстріл каналу Медведчука, Зеленський взявся за Херсонщину
      сьогодні
      5627
      Автор: Роман Смоляр
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Відпочинок Новини Росії
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Гривна укрепляется, а цена на газ падает: чего ждать дальше
      сьогодні , 15:00 Гривна укрепляется, а цена на газ падает: чего ждать дальше
      Сергій Фурса 255
      Елітний котедж та озеро у формі серця: яку нерухомість приховує комуніст Симоненко
      сьогодні , 14:00 Елітний котедж та озеро у формі серця: яку нерухомість приховує комуніст Симоненко
      Катерина Козачинська 774
      Якщо Європа не об'єднається, вона закінчить, як Древня Греція, – Le Figaro
      сьогодні , 09:00 Якщо Європа не об'єднається, вона закінчить, як Древня Греція, – Le Figaro
      Світові Медіа 3014
      Хто може стати прем'єр-міністром України
      13 липня , 23:00 Хто може стати прем'єр-міністром України
      Крістіна Бердинських 4036
      Как в СССР засекречивали теракты
      13 липня , 22:00 Как в СССР засекречивали теракты
      Максим Мирович 2281
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук