Окупанти вкотре порушили перемир'я на Донбасі: є поранені серед бійців ЗСУ

За минулу добу, 30 липня, російські окупаційні війська 40 разів обстріляли позиції українських військових, зокрема використовуючи заборонене озброєння. Внаслідок обстрілів, троє бійців отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Упродовж минулої доби, 30 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проросійські бойовики вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Травневого, Світлодарська, Новгородського, Майорська, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новотроїцького, Кам’янки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, та Широкиного. Окрім того, окупанти тричі відкривали вогонь із мінометів калібром 120-мм та 82-мм по позиціях захисників біля Водяного.

За минулу добу у ході бойових дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки одного окупанта знищено та чотирьох поранено,

– додали у штабі.

Окрім того, упродовж поточної доби, 31 липня, окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Світлодарська та Лебединського.