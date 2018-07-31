09:03
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Хрещений батько: перезавантаження. Богослови і Богословська
Вєсті.UA
20:40, 30 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Окупанти вкотре порушили перемир'я на Донбасі: є поранені серед бійців ЗСУ

72 Читать новость на русском
На Донбасі троє українських бійців отримали поранення
На Донбасі троє українських бійців отримали поранення / Фото з відкритих джерел

За минулу добу, 30 липня, російські окупаційні війська 40 разів обстріляли позиції українських військових, зокрема використовуючи заборонене озброєння. Внаслідок обстрілів, троє бійців отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Читайте також: "Дешево та сердито": у мережі показали, як ремонтують дороги на окупованій Луганщині

"Упродовж минулої доби, 30 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 40 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що проросійські бойовики вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Травневого, Світлодарська, Новгородського, Майорська, Опитного, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новотроїцького, Кам’янки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Гнутового, та Широкиного. Окрім того, окупанти тричі відкривали вогонь із мінометів калібром 120-мм та 82-мм по позиціях захисників біля Водяного.

За минулу добу у ході бойових дій троє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. За даними розвідки одного окупанта знищено та чотирьох поранено,
– додали у штабі.

Окрім того, упродовж поточної доби, 31 липня, окупанти тричі відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Світлодарська та Лебединського.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
У всіх містах України зростуть ціни на воду через проблеми з хлором, – Асоціація Водоканалів
 24 липня , 09:45
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Екс-наставник "Шахтаря": Московські арбітри? В Україні зі мною було те саме
 31 березня 2017 , 15:00
Чорноморець втратив перемогу над Олександрією у драматичному матчі з двома вилученнями
 6 серпня 2017 , 18:59
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук