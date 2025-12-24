Чи вийдуть росіяни з Енергодара після мирної угоди: Зеленський дав чітку відповідь
- Зеленський заявив, що присутність російських військ в Енергодарі після мирної угоди є неприйнятною, якщо там є частка України.
- Перемовини щодо цього питання тривають, але згоди поки не досягнуто.
Наразі окупований Енергодар перебуває під загрозою через російську агресію. Водночас Зеленський наголосив, що присутність військ Росії у місті після укладання мирної угоди є неприйнятною, якщо там є частка України.
Про це журналістам повідомив главу держави, пише 24 Канал.
Чи вийдуть росіяни з Енергодара?
Відповідаючи на питання журналістів про присутність російських військ в Енергодарі, президент заявив, що позиція України щодо цього питання принципова.
Якщо там (в Енергодарі – 24 Канал) є частка України, в тому чи іншому вигляді, там не може бути присутності "руськіх" військ,
– наголосив Зеленський.
За словами президента, це питання є досить болючим для України й щодо нього сторони поки що не дійшли згоди. Втім перемовини тривають.
Які ще питання у мирній угоді потребують додаткових обговорень?
22 грудня Зеленський повідомив, що Україна разом з Європою та США підготувала базовий блок документів для завершення війни з Росією. Він передбачає 20 пунктів мирного плану.
Зеленський зазначив, що базовий блок документів уже готовий, хоча деякі деталі ще потребують доопрацювання та фідбеку від США та інших партнерів.
Ключові спірні питання в угоді стосуються території Донбасу, Запорізької АЕС та гарантій безпеки для України.