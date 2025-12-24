Чи вийдуть росіяни з Енергодара після мирної угоди: Зеленський дав чітку відповідь

Наразі окупований Енергодар перебуває під загрозою через російську агресію. Водночас Зеленський наголосив, що присутність військ Росії у місті після укладання мирної угоди є неприйнятною, якщо там є частка України.

Про це журналістам повідомив главу держави, пише 24 Канал.

Дивіться також Єдиний можливий компроміс: політолог назвав поступки, які обговорюють на перемовинах з Росією

Чи вийдуть росіяни з Енергодара?

Відповідаючи на питання журналістів про присутність російських військ в Енергодарі, президент заявив, що позиція України щодо цього питання принципова.

Якщо там (в Енергодарі – 24 Канал) є частка України, в тому чи іншому вигляді, там не може бути присутності "руськіх" військ,

– наголосив Зеленський.

За словами президента, це питання є досить болючим для України й щодо нього сторони поки що не дійшли згоди. Втім перемовини тривають.

Які ще питання у мирній угоді потребують додаткових обговорень?