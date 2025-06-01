Окуповані території Запоріжжя й Херсонщини частково без світла: росіяни скаржаться на дрони

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей сталося часткове відключення світла. Російські загарбники скаржаться на атаку дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також У Запоріжжі понад 13 тисяч абонентів були без світла через атаку Росії: постачання уже відновили

Вибухи на окупованих територіях Запоріжжя й Херсонщини

Російські пропагандисти пишуть про "масовану атаку безпілотників" на окупованій частині Запорізької області. За попередніми даними, горить склад з боєкомплектом у Мелітополі.

Пожежа у Мелітополі / Фото з мережі

У мережі писали про влучання та пожежі. Близько 23:30 телеграм-канали зазначали, що детонація триває вже близько 40 хвилин.

Ближче до опівночі деякі джерела зазначили, що Мелітополь повністю знеструмлений. Російські телеграм-канали пишуть, що без електрики багато районів Запоріжжя.

Мелітополь без світла: дивіться відео

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники також скаржаться на "багато дронів". Заявляють, що частина без світла.

Окрім того, пропагандисти бідкаються через на складнощі в отриманні інформації щодо БпЛА у зв'язку з "падінням" інтернету. Мовляв, доводиться орієнтуватися по звуку.

Гауляйтер Сальдо стверджує, що нібито "уламками збитих БпЛА" пошкоджено підстанцію у Генічеському районі Херсонщини, а також підстанцію в Мелітопольському районі Запорізької області.