Окуповані території Запоріжжя й Херсонщини частково без світла: росіяни скаржаться на дрони
- Росіяни скаржаться на масовану атаку дронів на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
- Сталося часткове відключення світла, спалахнули пожежі.
На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей сталося часткове відключення світла. Російські загарбники скаржаться на атаку дронів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Вибухи на окупованих територіях Запоріжжя й Херсонщини
Російські пропагандисти пишуть про "масовану атаку безпілотників" на окупованій частині Запорізької області. За попередніми даними, горить склад з боєкомплектом у Мелітополі.
Пожежа у Мелітополі / Фото з мережі
У мережі писали про влучання та пожежі. Близько 23:30 телеграм-канали зазначали, що детонація триває вже близько 40 хвилин.
Ближче до опівночі деякі джерела зазначили, що Мелітополь повністю знеструмлений. Російські телеграм-канали пишуть, що без електрики багато районів Запоріжжя.
Мелітополь без світла: дивіться відео
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини російські загарбники також скаржаться на "багато дронів". Заявляють, що частина без світла.
Окрім того, пропагандисти бідкаються через на складнощі в отриманні інформації щодо БпЛА у зв'язку з "падінням" інтернету. Мовляв, доводиться орієнтуватися по звуку.
Гауляйтер Сальдо стверджує, що нібито "уламками збитих БпЛА" пошкоджено підстанцію у Генічеському районі Херсонщини, а також підстанцію в Мелітопольському районі Запорізької області.