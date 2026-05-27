Росія проводить етноцид на окупованих територіях, – ГУР

Головне управління розвідки інформує, що Кремль змінює склад населення на тичасово окупованих територіях України. Таким чином країна-агресорка поглиблює демографічну кризу.

ГУР приводить докази того, що така політика Москви є цілеспрямованою. Про це вона повідомляє у власних соцмережах.

Як Росія змінює склад населення на ТОТ?

Російська політика етноциду проявляється у низькому рівні народжуваності, високій смертності та зміні етнонаціонального складу населення. Країна-агресорка заселяє поневолені території своїми громадянами та мігрантами з країн Центральної Азії, Африки та Кавказу. Кремль продовжує активно збільшувати відсоток неукраїнського населення. Для цього він використовує:

призначення російських чиновників до окупаційних адміністрацій на тривалі терміни;

цільове направлення вихідців із Росії для роботи на ТОТ на 5-річний термін за держпрограмами;

пільгове іпотечне кредитування для переселенців у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях підконтрольних ворогу;

надання земельних ділянок вихідцям із Росії на території Криму (близько 4 тисяч осіб у 2025 році) та Херсонщини.

Які наслідки російського етноциду?

Демографічна ситуація в окупації погіршується дуже швидко. У 2025 році природний приріст населення на окупованій території Донецької області склав 9,9‰ (мінус 10 осіб на кожну 1000 осіб населення). Цей показник майже у 2,5 раза гірше, ніж середній на території самої країни агресорки.

Геноцидна війна та цілеспрямована злочинна політика держави-агресора Росії призводять до поступового витіснення місцевого населення та зміни демографічного й етнонаціонального складу тимчасово окупованих територій України,

– повідомляють у ГУР.

Катастрофічною є ситуація зі смертністю. У 2025 році кількість померлих людей працездатного віку на окупованій частині Донеччини склала трохи менш як 11 000. Рівень смертності цієї категорії населення – 6,8‰. Ці цифри перевищують середні показники у світі. Загалом смертність від травм та зовнішніх чинників у 2025 році становила 146,1 на 100 тисяч населення, з них понад 83% померлих були особами працездатного віку.