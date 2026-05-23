Як російські кати знущаються з українських полонених, він повідомив під час презентації проєкту "Зроблено в Росії. Доставлено в полон". Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про злочини росіян?

Дмитро Лубінець зазначив, що серед найбільш розповсюджених видів знущань є:

побиття;

фізичне катування;

сексуальне насильство;

психологічне катування.

Російські садисти також душать полонених, нацьковують на них собак, бʼють струмом, змушують по 18 годин стояти на одному місці. Також кати полюбляють вигадувати "оригінальні способи".

Омбудсмен підкреслив, що неналежні умови утримання та катування є системними. Таких випадків зафіксовано 860. Також росіяни практикують антисанітарію та голодування.

Уповноважений з прав людини зазначив, що міжнародні партнери зафіксували 29 місць утримання, з них 18 на території країни-агресорки та ще 11 на тимчасово окупованих територіях. Проте розвідувальні служби України мають інформацію про 186 місць отримання українських військовополонених та цивільних заручників, по всій території Росії від Донецька і до Сибіру. Умови перебування в усіх цих локаціях є нелюдськими.

Керівник Об'єднаного центру Служби безпеки України Андрій Пастернак розповів, що Росія також намагається підняти ціну під час обмінів показовими судилищами. 2112 українських військовополонених, серед яких близько 250 бійців "Азову", були незаконно засуджені Росією на тривалі терміни до 20 та 30 років.

Чи є способи тиску на Росію?

Дмитро Лубінець зазначив, що йому вдалося встановити прямий контакт з уповноваженою з прав людини в Росії, Тетяною Москальковою, яка обіймала цю посаду до березня цього року. Він розкритикував міжнародних партнерів за бездіяльність в питаннях українських полонених та відсутність будь-якої реакції.

Омбудсмен сказав, що Міжнародний комітет Червоного Хреста, який мав би відігравати роль посередника, не має ніяких результатів. На подію запросили його представників, однак ніхто з них не прийшов. Лубінець стверджує, що вони не захотіли вчергове чути, що є проблеми з виконанням їхнього мандата Росією.

Зазначимо, що під час обміну полоненими 24 квітня російська сторона передала 375 мертвих українців, серед яких як військові, так і цивільні, які вважалися полоненими.