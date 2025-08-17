Російська армія хоча й проводить невеликі штурми на форнті, але не може захопити значну частину території України. Найактивніші наступальні дії тривають з осені 2022 року з незначними перервами.

Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

Скільки території України захопив ворог за останні 1000 днів?

Аналітики порахували кілометри втраченої території за час від 12 листопада 2022 року. Тоді українська армія брала участь у боях за Бахмут. Із того часу росіяни втратили багато своїх солдатів та не змогли захопити більше ніж 1% території України.

Так за підрахунками, за останні 1010 днів війни ворог до листопада 2022 року окупував 108 651 квадратних кілометрів. На сьогодні ця площа складає 114 493 квадратиних кілометрів. Тобто за ці місяці росіяни зайняли 5842 квадратних кілометрів української території.

Це становить 0,96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах,

– повідомили DeepState.

Окуповані області України станом на 17 серпня 2025 року: мапа

Росіяни мали серйозні успіхи на деяких відрізках фронту. Наприклад у перші дні повномасштабного вторгнення російська армія захопила великі міста, такі як Херсон, Маріуполь та багато міст і сіл на півночі України. Однак повернути велику частину земель вдалося завдяки наступальним операціям.

Нагадаємо, у США порахували втрати росіян на війні. За словами державного секретаря, країна-агресорка лише за минулий місяць втратила 20 тисяч солдатів, які загинули на фронті. Високопосадовець додав, що свої позиції міцно утримують обидві сторони.